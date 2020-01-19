انطلاق قمة برلين حول ليبيا.. وأمل بوقف النار

صحيفة الخليج الالكترونية

انطلقت مساء اليوم الأحد القمة الدولية حول ليبيا في برلين، التي من المتوقع أن تشدد على ضرورة التمسك بوقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات على مرافئ النفط، وحصر سلاح الميليشيات ووقف التدخلات الأجنبية.

وبدأت القمة التي تجري برعاية الأمم المتحدة ومشاركة زعماء 11 دولة معنية بالنزاع الليبي بينها روسيا وتركيا اضافة الى منظمات دولية عدة، قبيل الساعة 14,00 ت غ، ومن المقرر أن تنتهي في وقت متأخر، مع اصدار إعلان مشترك يطلب وقفاً للتدخلات الخارجية واحتراماً لحظر تسليم الأسلحة إلى ليبيا.