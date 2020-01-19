أكثر من 60 ألف طالب وطالبة يستأنفون دراسة الفصل الثاني بجامعة الملك خالد

أروى عبدالله

استأنف أكثر من 60 ألف طالب وطالبة بجامعة الملك خالد دراستهم للفصل الدراسي الثاني في مختلف المراحل والكليات والفروع التابعة لها، اعتبارًا من صباح اليوم الأحد الـ 24 من شهر جمادى الأولى، وذلك بعد انتهاء إجازة منتصف العام الجامعي 1441هـ.

وبهذه المناسبة رحب معالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي بعودة الطلاب والطالبات لمقاعدهم الجامعية، داعيًا للجميع بالتوفيق، فيما تستأنف الجامعة دراسة الفصل الثاني بعد انتهائها من جميع العمليات الأكاديمية المتعلقة بالطلاب والطالبات وإجراءات التحويل الداخلي والخارجي لجميع التخصصات والمراحل في الجامعة.

وأكد عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور عبدالمحسن القرني، وعميد الدراسات العليا الدكتور أحمد آل فائع، جاهزية انطلاق الدراسة للفصل الدراسي الثاني، لافتين إلى أن الجامعة تقدم بتوجيهات معالي المدير كل الخدمات والإمكانات المحفزة على التميز والتفوق في شتى المجالات والتخصصات.