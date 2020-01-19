صحيفة الخليج الالكترونية طالب مجلس الشورى بوضع معايير الإعلان والتسويق يشمل إعلانات مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين على مواقع التواصل الإجتماعي . ويهدف المشروع إلى علاج مشكلة غياب النظام الموحد للإعلان والتسويق ، خاصةً وأن الكثير من المعلنين ليس لديهم سجل تجاري وبالتالي لا يخضعون للضرائب . كما طالب الشورى هيئة الرقابة والفساد بمراجعة العقود الحكومية مع مؤثرين في الشبكات الإجتماعية لوجود شبهات في إهدار المال العام في كثير من الإعلانات .

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كانت هذه تفاصيل خبر «الشورى» يطالب بوضع ضوابط لإعلانات مشاهير السوشيال ميديا وإخضاعها للضريبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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