بلدية سلطان تضبط أكثر من 12 كجم لمواد غذائية فاسدة

الخليج - سلمى القحطاني

رصدت فرق الرقابة التابعة لبلدية سلطان اكثر من 12 كجم من المواد الغذائية الفاسدة و ذلك ضمن جهودها لضبط سلامة أسواقها .

وأوضحت البلدية بأن الفرق الرقابية خلال جولتها التفتيشية المعتادة على المطاعم والمحلات التجارية ضبطت مواد غذائية فاسدة و في بيئة غير مطابقة للاشتراطات الصحية و التي تعد مخالفة صريحة.

و أفادت البلدية بأنه خلال البحث تبين وجود عدة ملاحظات منها مخالفة أنظمة و شروط النقل و التخزين إضافة الى وجود مواد غذائية فاسدة ظهرت عليها علامات التعفن .

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و نوه بأنه تم اعداد محضر لإتلاف المضبوطات من المواد الغذائية الفاسدة و التي بلغت بنحو 12 كجم و إغلاق المنشأة وإشعارها بضبط مخالفة وغرامة بذلك لتطبيق النظام بحقه.

و اكدت البلدية بأنها لن تتوانى في تعقب المطاعم المخالفة وضبطها وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحقها.

داعية المواطنين والمقيمين بمشاركة البلدية في ملاحقة مثل هذه المطاعم في حال ملاحظة اي مخالفة بلدية ، وذلك من خلال ‏الإبلاغ على رقم البلاغات الموحد (940).