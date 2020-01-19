هيئة الهلال الأحمر تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

فتحت هيئة الهلال الأحمر، من خلال موقعها الالكتروني، باب التقديم للوظائف الصحية، بمسمى “أخصائي إسعاف وطب طوارئ”، مشمولة بلائحة الوظائف الصحية على الخدمة المدنية.

وأشارت هيئة الهلال الأحمر إلي شروط التقديم ومنها أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في تخصص (إسعاف وطب طوارئ)، أن يكون حاصلاً على تسجيل وتصنيف مهني ساري المفعول من هيئة التخصصات الصحية، أن يكون حاصلا على دورة (BLS) ودورة (ACLS) سارية المفعول، أن يكون حاصلا على إحدى الدورتين (ITLS) أو (PHTLS) سارية المفعول.

وأوضح أن التقديم متاح ابتداء من يوم الأربعاء بتاريخ 1441/05/20هـ حتى يوم الإثنين بتاريخ 1441/05/25هـ الساعة 12:00 ظهراً