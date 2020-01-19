4433 متقدمًا ومتقدمة لبرامج الدراسات العليا بجامعة الملك خالد في المرحلة الأولى للقبول

أروى عبدالله

استقبلت عمادة الدراسات العليا بجامعة الملك خالد 4433 طلبًا على البوابة الإلكترونية للقبول؛ للالتحاق ببرامج الدراسات العليا غير مدفوعة الرسوم للعام الجامعي القادم 1442هـ، وشملت الطلبات 1800 متقدم يمثلون ما نسبته 41 % من العدد الإجمالي، و2633 متقدمة بنسبة 59 % من إجمالي العدد، كما بلغ عدد متقدمي الماجستير ما مجموعه 3544، بينما بلغ عدد المتقدمين في الدكتوراه 889.

أوضح ذلك عميد الدراسات العليا بالجامعة الدكتور أحمد بن يحيى آل فائع، لافتًا إلى أنه سيعلن في مطلع شهر شعبان القادم عن القبول الخاص ببرامج الدراسات العليا المدفوعة الرسوم (دبلومات، ماجستير، دكتوراه)، في تخصصات متنوعة أكاديمية وتنفيذية ومهنية، في عدد من كليات الجامعة تشمل الشريعة، والتربية، والأعمال، وعلوم الحاسب الآلي، والهندسة، والعلوم الطبية التطبيقية بخميس مشيط.