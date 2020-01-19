وزير الخارجية يؤكد دعم المملكة الكامل لسيادة قبرص على أراضيها

صحيفة الخليج الالكترونية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض، اليوم الأحد، وزير خارجية قبرص نيكوس خريستودوليديس.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث المستجدات على الساحة الدولية.

حضر الاستقبال وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية قبرص خالد بن محمد الشريف.

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عقب ذلك، أقام سموه مأدبة غداء في ديوان الوزارة تكريمًا لمعالي وزير خارجية جمهورية قبرص والوفد المرافق.

وبهذه المناسبة، أدلى وزير الخارجية بتصريح إلى وكالة الأنباء السعودية نوه فيه بعمق العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص على تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة في العديد من المجالات.

وأضاف أن المملكة تتابع باهتمام بالغ المستجدات الراهنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصها على الأمن والاستقرار هناك، وتؤكد دعمها الكامل لسيادة قبرص على أراضيها.

وأكد دعوة المملكة كافة الأطراف إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات والالتزام بها، والنأي عن التصعيد، واحترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول أو محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة؛ لأن ذلك لا يخدم الأمن والسلم الدوليين والاستقرار في هذه المنطقة.