- 1/2
- 2/2
الخليج - سلمى الشهراني
استقطبت واجهة عسير البحرية بالحريضة منذ افتتاحها مع مطلع العام الجاري أكثر من مليون زائر .
و أوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي بأن واجهة عسير البحرية قد حظيت باهتمام كبير ورعاية من قبل سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال ، و معالي وزير الشؤون البلدية و القروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي نظراً لأهمية هذا المشروع الذي يعد احد اضخم المشروعات التنموية و السياحية بالمنطقة .
مضيفا الى أن امانة منطقة عسير قد سخرت كافة الإمكانات للواجهة البحرية التي تعد نقلة نوعيةً في المنطقة لتضيف بذلك معلما سياحياً جديدا .
مبينا بأنه قد تم دعم الواجهة بنحو 210 من القوى البشرية مدعمين بأكثر من 30 آلية و ذلك لضبط جودة الخدمات المقدمة للزوار .
وأردف الحميدي بأن الواجهة قد ساهمت في حدوث رواج اقتصادي وسياحي وترفيهي ضخم بالتزامن مع الفعاليات التي قدمتها هيئة الترفية و هيئة الرياضة . حيث حرصت على المشاركة بالعديد من الفعاليات التي اضافت لوناً من المرح والسعادة للزوار .
فيما شاركت عدد من الجهات الحكومية الأخرى مثل حرس الحدود ، و وزارة الصحة ، و الهلال الأحمر ، و الدفاع المدني ، و هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و مكافحةالمخدرات بعدد من الفعاليات .
وفي ذات السياق طالب الدكتور وليد الحميدي بالمحافظة على هذه المكتسبات الوطنية التي يتطلب من الجميع المحافظةَ عليها ، وحمايتها من أي عبث، مؤكدا أن مقدرات الوطن ملك لأبنائه والمحافظة عليها واجب وطني.
كانت هذه تفاصيل خبر واجهة ” عسير ” البحرية تستقطب أكثر من مليون زائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.