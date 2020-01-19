واجهة ” عسير ” البحرية تستقطب أكثر من مليون زائر

الخليج - سلمى الشهراني

استقطبت واجهة عسير البحرية بالحريضة منذ افتتاحها مع مطلع العام الجاري أكثر من مليون زائر .

و أوضح أمين عسير الدكتور وليد الحميدي بأن واجهة عسير البحرية قد حظيت باهتمام كبير ورعاية من قبل سمو أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال ، و معالي وزير الشؤون البلدية و القروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي نظراً لأهمية هذا المشروع الذي يعد احد اضخم المشروعات التنموية و السياحية بالمنطقة .

مضيفا الى أن امانة منطقة عسير قد سخرت كافة الإمكانات للواجهة البحرية التي تعد نقلة نوعيةً في المنطقة لتضيف بذلك معلما سياحياً جديدا .

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مبينا بأنه قد تم دعم الواجهة بنحو 210 من القوى البشرية مدعمين بأكثر من 30 آلية و ذلك لضبط جودة الخدمات المقدمة للزوار .

وأردف الحميدي بأن الواجهة قد ساهمت في حدوث رواج اقتصادي وسياحي وترفيهي ضخم بالتزامن مع الفعاليات التي قدمتها هيئة الترفية و هيئة الرياضة . حيث حرصت على المشاركة بالعديد من الفعاليات التي اضافت لوناً من المرح والسعادة للزوار .

فيما شاركت عدد من الجهات الحكومية الأخرى مثل حرس الحدود ، و وزارة الصحة ، و الهلال الأحمر ، و الدفاع المدني ، و هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر و مكافحةالمخدرات بعدد من الفعاليات .

وفي ذات السياق طالب الدكتور وليد الحميدي بالمحافظة على هذه المكتسبات الوطنية التي يتطلب من الجميع المحافظةَ عليها ، وحمايتها من أي عبث، مؤكدا أن مقدرات الوطن ملك لأبنائه والمحافظة عليها واجب وطني.