شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: زيارة ٦٦٠٠ صيدلية وضبط ١٣٤٩مخالفة «عدم توفر دواء» والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة ضبط العديد من المخالفات بنهاية الأسبوع الرابع من الحملة الرقابية على الصيدليات بمختلف المناطق، وتم إحالتها إلى لجان المخالفات.

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وقالت الصحة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “بعد انتهاء الأسبوع الرابع من الحملة الرقابية.. زيارة أكثر من (٦٦٠٠) صيدلية في جميع مناطق المملكة وضبط (١٣٤٩) مخالفة عدم توفر دواء، و(١٤٣) مخالفة صرف مضاد حيوي بدون وصفة طبية.

وأضافت وزارة الصحة أنه تم إحالة المخالفين إلى لجان المخالفات لتطبيق العقوبات حسب الأنظمة الصحية المتبعة، ولا تزال الحملة الرقابية مستمرة.