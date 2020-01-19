صور.. المشاركون فى قمة برلين اتفقوا على ضرورة التوصل إلى حل سياسى للصراع فى ليبيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، أن المشاركون فى قمة برلين بشأن ليبيا اتفقوا على ضرورة التوصل إلى حل سياسى للصراع. كما قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المشاركون في قمة برلين اتفقوا على ضرورة احترام حظر السلاح وتحسين مراقبته في المستقبل فيما قال وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس،:" حققنا الأهداف التي حددناها بشأن قمة ليبيا في برلين" وأضاف هايكو ماس،:"سنشكل لجنة متابعة للصراع الليبى لتحديد الخطوات الأخرى اللازمة للتوصل لوقف لإطلاق النار". Advertisements وتابع وزير خارجية ألمانيا،: "طرفا الصراع في ليبيا قالا إنهما سيحاولان التوصل إلى حل بشأن موانئ النفط المغلقة" ومن جانبه قال رئيس وزراء إيطاليا، إن بلاده مستعدة للقيام بدور بارز في مراقبة اتفاق سلام بليبيا فيما عبر الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء إغلاق عدة موانئ للنفط وأحد الحقول النفطية المهمة في ليبيا

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