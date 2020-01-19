شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى إلى اليمن يدين الهجوم الحوثى على معسكر فى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدان المبعوث الأممى إلى اليمن، مارتن جريفث، الهجوم الذي نفذته الميليشيات الحوثية، على معسكر الاستقلال العسكرى فى مدينة مأرب، والذى أسفر عن مقتل 80 جنديا على الأقل.

وأكد جريفث - فى بيان أوردته قناة " العربية الإخبارية" اليوم الأحد - أن هذه الأنشطة العسكرية تعرقل أي تقدم لخفض التصعيد.

وحث المبعوث الأممي إلى اليمن، جميع الأطراف على وقف التصعيد وتوجيه طاقاتهم بعيدا عن الجبهة العسكرية نحو السياسة .. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن طاولات المفاوضات أكثر فعالية من ساحات القتال في حل النزاع.