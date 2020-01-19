شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والمملكة المتحدة تبحثان التعاون الثنائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينى الشيخ خالد بن علي آل خليفة، اليوم الأحد، مع سفير المملكة المتحدة لدى البحرين رودى دراموند ،عددا من موضوعات التعاون المشترك في المجال العدلى والقانونى.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن وزير العدل أشاد بمستوى علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين، وما تشهده من تقدم مستمر في المجالات كافة.