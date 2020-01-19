شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزور الجامعة الهاشمية بالأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار وفد من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو اس ايد سيتز"، اليوم الاحد، الجامعة الهاشمية بالمملكة الأردنية، ضمن برنامج دعم اللامركزية والحكم المحلي بهدف استعراض المجالات التشاركية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ بعض البرامج التنموية المجتمعية والتي تخص المجتمع المحلي بمحافظة الزرقاء وما حولها.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، ناقشت مديرة البرامج المجتمعية فى الوكالة هالة أبو نوار مع نائب الرئيس الجامعة الدكتور كايد أبو صفيّة سبل تعزيز آفاق التعاون المشترك مع مركز الدراسات والاستشارات وخدمة المجتمع، بحضور مدير المركز الدكتور مهند جريسات، ومساعد مدير مكتب تنمية خدمة المجتمع رائد الخوالدة.

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وأكد الدكتور أبو صفية استعداد الجامعة للتعاون مع جميع المؤسسات والمنظمات المعنيّة بتنفيذ برامج تطبيقية على أرض الواقع لتحقيق نتائج ملموسة تنعكس على المجتمع المحلي.

من جهتها أشارت أبو نوار إلى أهمية الاستفادة من الخبرات الأكاديمية وذلك من خلال تقديم الاستشارة وتنمية التفاعل الطلابي في البرامج المجتمعية لتحقيق أثر إيجابي والوصول إلى الفئات المستهدفة.

وأكد الدكتور جريسات حرص إدارة الجامعة على مد جسور التعاون مع جميع المنظمات والمؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة خاصةً المؤسسات الدولية وعلى رأسها الـ يو اس ايد.