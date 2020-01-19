نيابة الكويت تكشف حقيقة تورط «سعوديين» في قضية «ضيافة الداخلية»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدمت النيابة العامة بالكويت، لمحكمة الجنايات اليوم الأحد كشفاً بأسماء وفود أمنية سرية استضافتها وزارة الداخلية في القضية المعروفة محلياً بـ”ضيافة الداخلية” والمتهم فيها 24 شخصاً، بينهم مسؤولون بوزارتي الداخلية والمالية.
وأكدت النيابة، أن الأسماء الأمنية السرية التي تم إيرادها على أنها لأشخاص استضافتهم الداخلية ما هي إلاّ أسماء لأشخاص في السعودية يبحثون عن وظائف.
وأوضحت النيابة العامة أن الأسماء التي تم إيرادها في الكشف الخاص بالقضية ما هي إلّا أسماء تم الحصول عليها من شبكة الإنترنت، وهي أسماء لسعوديين متقدمين لوظائف في المملكة، وأنه لا علاقة لهم بالأمن.
وأشارت إلى المتهمين كانوا يستغلون هذه الأسماء في كل مرة على أنهم أشخاص تمت استضافتهم، وكانوا يقومون بتغيير الرتب؛ فالجندي يصبح لواء واللواء يصبح جندياً.
وأوضحت النيابة أن المبالغ المحجوز عليها في حساب ضابط برتبة عميد في وزارة الداخلية بلغت 22 مليون دينار، مبينة في مرافعتها أمام المحكمة أن المتهمين استباحوا المال العام ويجب تطبيق أقصى العقوبات بحقهم حيث عملوا على تشكيل تنظيم للاستيلاء على أموال الدولة مختلسين ملايين الدنانير دون وجه حق.
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