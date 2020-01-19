شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: من خرج ولم يعد يُمنع من دخول المملكة 3 سنوات.. استثناء وحيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للجوازات شروط عودة الشخص في حالة الخروج من المملكة بتأشيرة ذهاب وعودة ولم يرجع.

جاء ذلك في رد من الجوازات على سؤال مغرد قال فيه: “شخص أخذ تأشيرة ذهاب وعودة ولم يرجع.. ويريد أن يعود على تأشيرة أخرى وكفيل آخر.. هل يوجد مدة زمنية معينة حتى يعود على تأشيرة أخرى؟”.

وردت الجوازات بقولها: “تنص التعليمات على من خرج ولم يعد يمنع الدخول لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة”.