شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات»: من خرج ولم يعد يُمنع من دخول المملكة 3 سنوات.. استثناء وحيد والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت المديرية العامة للجوازات شروط عودة الشخص في حالة الخروج من المملكة بتأشيرة ذهاب وعودة ولم يرجع.
جاء ذلك في رد من الجوازات على سؤال مغرد قال فيه: “شخص أخذ تأشيرة ذهاب وعودة ولم يرجع.. ويريد أن يعود على تأشيرة أخرى وكفيل آخر.. هل يوجد مدة زمنية معينة حتى يعود على تأشيرة أخرى؟”.
وردت الجوازات بقولها: “تنص التعليمات على من خرج ولم يعد يمنع الدخول لمدة ثلاث سنوات إلا على صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة”.
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