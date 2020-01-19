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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هذا ما يحدث عند تناول 'الشوكولاتة الداكنة' يومياً ! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 19 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
الآن وبعد الدراسة الأخيرة حولها، لم يعد على محبي الشوكولاتة أن يشعروا بتأنيب الضمير إذا ما تناولوها بشكل مستمر.
فقد بات العلماء يعتقدون الآن أن تناول الشوكولاتة يوميا قد يكون مفيدا للقدرات الإدراكية لدى المرء، بحسب ما ذكرت صحيفة ميترو البريطانية.
وأجرى الدراسة علماء في جامعة لاكويلا في إيطاليا، ووجدوا أن تناول قليلا من الشوكولاتة الداكنة يوميا يزيد مستوى الانتباه وسرعة الإنجاز ومستوى الإدراك، ويحسن الذاكرة ويعززها.
وقال الباحثان فالنتينا سوتشي وميشيل فيرارا، في الدراسة التي نشرتها مجلة "فرونتيرز نوتريشن" إن تناول الكاكاو والشوكولاتة بشكل اعتيادي له بالفعل مزايا إيجابية على الوظائف الإدراكية بمرور الوقت".
وبحسب الدراسة فإن المنفعة ناجمة عن مركب فلافانول الكاكاو، وهو مركب يوجد في الشوكولاتة الغامقة.
واعتمدت الدراسة على متابعة كبار السن الذين تناولوا الشوكولاتة بشكل اعتيادي، واستغرقت عملية المتابعة، في بعض الحالات أكثر من 3 شهور.
ووجد العلماء أن الشوكولاتة ساعدت على وقف التردي في الذاكرة.
لكن العلماء حذروا من احتمال وجود آثار جانبية لتناول الكاكاو والشوكولاتة، ترتبط على الأغلب بكمية السعرات الحرارية.
بالإضافة إلى ذلك فإن الدراسة تركز على الشوكولاتة الغامقة.
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