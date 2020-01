دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady الاعلان عن كاميرا Nikon P950 بتصوير 4K بالإضافة الى عدستي زوم

مازالت شركة نيكون تواصل تعزيز منتجاتها في عالم التصوير وتستمر في ادخال التحسينات والتحديثات لتوافق جميع الاحتياجات وجميع المتطلبات وتسهل عمل المصورين، سنتحدث اليوم عن اخر المنتحات التي اطلقتها نيكون في معرض CES 2020 وابرزها كاميرا Nikon P950 واثنتين من عدسات زووم الجديدة، شاهد الفيديو التقديمي لكاميرا Nikon COOLPIX P950 ثم تابع القراءة..

اقرأ ايضاً | نيكون تطلق كاميرا D780 مزيج بين كاميرات ميرورليس و DSLR بتصوير 4K

أعلنت نيكون عن كاميرا Nikon P950 ذات قدرة التقريب الهائلة فعدسة هذه الكاميرا

تمتلك تكبير بصري 83X مع بعد بؤري مكافئ لـ 24-2000 ملم مع فتحة العدسة

المتغيرة من f/2.8-6.5 وهو ما يعتبر أكثر من كافي للكثيرين، أما اذا احتجت الى تقريب

أكثر فان وضع التكبير الديناميكي 166x سوف يحقق حققق لك شيئا من مطلبك.

© alqiyady الاعلان عن كاميرا Nikon P950 بتصوير 4K بالإضافة الى عدستي زوم

تحتوي الكاميرا على مستشعر CMOS بدقة 16 ميجا بكسل مضاء من الخلف

ومعالج EXPEED صور مع خاصية تقليل الاهتزاز للمحافظة على ثبات الصورة،

تقدم هذه الكاميرا درجة عالية من المرونة حيث يمكن للمصورين إلتقاط الصور

بصيغة RAW الخام للعمل عليها بكل راحة لاحقاً.

© alqiyady الاعلان عن كاميرا Nikon P950 بتصوير 4K بالإضافة الى عدستي زوم

أما بالنسبة للفيديو فتستطيع كاميرا Nikon P950 تصوير الفيديو بدقة UHD 4K

حتى سرعة 30p أو بدقة FHD بسرعة حتى 60p، وبالنسبة للتصميم الخارجي

فإن الكاميرا تتمتع بقبضة مريحة وتوفر OLED EV و شاشة LCD كما يوجد العديد

من الازرار للتحكم السريع والبسبيط مع توفير فتحة hot shoe لتوصيل الملحقات

كما تتمتع الكاميرا باتصال عن طريق الواي فاي والبلوتوث.

* سعر كاميرا Nikon P950

سعر كاميرا Nikon P950 يبلغ 795$ دولار امريكي اي ما يعادل:

2,920 درهم اماراتي / 2,980 ريال سعودي / 240 دينار كويتي / 2,895 ريال قطري

/ 12,570 جنيه مصري. * عدسة AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR

تأتي هذه العدسة بجودة أداء مطابقة لسابقاتها اضافة الى ذلك فهي توفر فتحة F/2.8

وهي مثالية لمصوري الرياضة والطبيعة، كما أنها تمتلك نظام تركيز سريع ودقيق

حتى في أسرع معدلات التصوير.

© alqiyady الاعلان عن كاميرا Nikon P950 بتصوير 4K بالإضافة الى عدستي زوم

وبالنسبة للبصريات تتكون هذه العدسة من 25 عنصر في 19 مجموعة بما في ذلك

عناصر ED و SR الجديدية لتقليل الانحرافات اللونية في الصور، يركز زجاج SR

على تصحيح اللون الأزرق الذي كان من الصعب السيطرة عليه في الماضي.

العدسة صلبة وتتمتع ببناء قوي و مقاوم للعوامل الجوية و تحتوي على خاصية

تقليل الاهتزاز وتعمل بفاعلية عند استخدام التيليكونفيرتر وتشتمل أيضا على ميزة

تخصيص وظيفة الأزرار وحامل ثلاثي قابل للدوران لتحريك العدسة أفقيا

أو عاموديا والمزيد من الميزات.

سعر عدسة AF-S NIKKOR 120-300mm f/2.8E FL ED SR VR

يبلغ 9,495$ دولار امريكي. * عدسة NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S

وهي العدسة التي تحتاجها اذا كنت تستخدم احدى كاميرات الفل فريم من سلسة Z

وهي عدسة مناسبة لجميع الاستخدامات الفل فريم وتجمع أحدث تقنيات نيكون وتحتوي

على تغطية كريستالية على طول زجاج ED و SR كما تتضمن زر Fn قابل للبرمجة

وحامل ثلاثي.

© alqiyady الاعلان عن كاميرا Nikon P950 بتصوير 4K بالإضافة الى عدستي زوم

سعر عدسة NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S يبلغ 2,595$ دولار امريكي.

