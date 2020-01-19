شكرا لقرائتكم خبر عن دفاع مدني دبى يدشن أول سيارة إطفاء للتدخل السريع مصنعة محليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، اللواء خبير راشد ثاني المطروشي، عن تدشين أول سيارة إطفاء للتدخل السريع مصنعة بالكامل داخل الورشة الفنية للدفاع المدني بدبي، لافتاً إلى أن عملية التصنيع تمت عبر كفاءات إماراتية خالصة تشمل 6 فنيين مواطنين بالإضافة إلى رئيس الفريق مدير الورشة الفنية.وقال المطروشي على هامش معرض الأمن والسلامة (إنترسك)، الذي انطلق في دبي اليوم 19 يناير، إن مركبة التدخل السريع واحدة من أفضل وأسرع مركبات التدخل السريع حيث تستخدم كمقدمات حوادث في المناطق الصحراوية والشوارع والمناطق الضيقة.

وأكد المطروشي أن المركبة الجديدة هي ثمرة توظيف الكفاءات الوطنية وإحدى مخرجات الابتكار، إذ تتمكن من الوصول بسرعة وكفاءة ونعمل على عدد من المشاريع الابتكارية من ضمنها مركبة القيادة والتحكم، وذلك عبر تأهيل الكوادر البشرية الوطنية تنفيذاً لخطط الحكومة الرشيدة في هذا الشأن.

وأكد أن الإدارة العامة للدفاع المدني خصصت 10% من ميزانيتها لدعم الابتكار وتنفيذ مشاريع تواكب التطورات المتسارعة لإمارة دبي ودولة الإمارات.

وفيما يخص مشروع «حصنتك»، أكد اللواء المطروشي أن إمارة دبي انتهت من ربط جميع المباني بنظام «حصنتك» الخاص بالإنذار المبكر لحماية المباني، إذ تم ربط 81 ألف مبنى في دبي وربط أكثر من 3 آلاف مسكن، ونستهدف ربط جميع المساكن، ونعمل تحت مظلة وزارة الداخلية لاستكمال ربط جميع المساكن.

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وأضاف اللواء المطروشي أن الدفاع المدني في دبي يعمل على استدامة الأنظمة الموجودة في المباني من خلال التوعية والوقاية وحوكمة المعدات، مشيراً إلى عمل مختبر الإمارات للسلامة من الحرائق الذي سيبدأ عمله شهر يونيو المقبل.

وتابع أن المختبر سيختص بكل شهادات المطابقة والفحص للأجهزة المستخدمة في إمارة دبي، كما سيناط بالمختبر اعتماد أي أجهزة أو أدوات تصنع داخل دبي للتصدير الخارجي.

وقال مدير الورشة الفنية في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، العقيد سليمان البلوشي، إن المركبة تحتوي على تجهيزات فريدة من نوعها من ضمنها جهاز الإطفاء (17) المتطور الذي يعمل على مزج لتر رغوة مع 7 لترات من المياه، إذ تحتوي على خزان مياه ورغوة بسعة 70 لتراً بالإضافة إلى الرغوة وتتمكن من إخماد حريق في مركبتين، كما تحتوي المركبة على أدوات إنقاذ متطورة ووحدة إنارة، فضلاً عن ونش يستخدم في المناطق الجبلية ومناطق التخييم الشتوية.