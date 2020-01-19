شكرا لقرائتكم خبر عن ملك الأردن يلتقى مستشار الأمن القومى الهندى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الملك عبدالله الثانى، عاهل الأردن، في قصر الحسينية اليوم الأحد، مستشار الأمن القومي الهندى، أجيت دوفال، فى اجتماع تناول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية، تم التأكيد، خلال اللقاء، الذى حضره الأمير فيصل بن الحسين، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والهند حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وتطرق اللقاء إلى الجهود المبذولة فى الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولى، وحضر اللقاء مستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومدير المخابرات العامة، والسفير الهندى في عمان.

كما استقبل وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدى، آجيت دوفال، وأجرى معه مباحثات ركزت على سبل تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف المجالات.

واستعرض الصفدى ودوفال المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة لتجاوز التحديات وحل الأزمات الإقليمية بهدف تحقيق الاستقرار الذي يشكل مصلحة إقليمية ودولية.