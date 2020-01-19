شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: مقتل 47 عسكريا سوريا و51 مدنيا بهجمات المسلحين خالا 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن مقتل 47 عسكريا سوريا، و51 مدنيا جراء الهجمات التي شنتها الجماعات المسلحة في سوريا منذ 16 يناير.وقال مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يوري بورينكوف، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم ، الأحد، إنه "منذ يوم الخميس الماضي تعرضت مواقع القوات الحكومية في منطقة إدلب لخفض التصعيد لهجمات من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية 16 مرة.

كما نفذت المجموعات الإرهابية خلال الفترة ذاتها 253 عملية قصف استهدفت البلدات والمدن المسالمة".

وشدد بورينكوف، على أن الأوضاع في المنطقة لم تشهد تصعيدا مثل هذا منذ مايو 2019، مشيرا إلى أن هجمات المسلحين منذ الخميس أسفرت بشكل عام عن مقتل 47 عسكريا سوريا وإصابة 77 آخرين، كما أودت بحياة 51 مدنيا وجرح 116 آخرين.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ، نفت الخميس الماضى، تقارير بشأن قيام عسكريين أمريكيين بمنع تسيير دورية روسية في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الفضائية عن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا التابع لوزارة الدفاع الروسية يوري بورينكوف قوله - إن "ادعاءات بعض المصادر الإلكترونية الأجنبية حول منع تسيير دورية روسية في محافظة الحسكة من قبل وحدات القوات المسلحة الأمريكية، غير صحيحة".

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وأشار بورينكوف، إلى أن قناة الاتصال الدائم التي تمت إقامتها سابقا بين قيادة مجموعة القوات الروسية في سوريا والمركز العملياتي للقوات المسلحة الأمريكية، من أجل منع وقوع حوادث تهدد حياة العسكريين، "تؤدي مهامها كما هو مقرر لها".

في سياق آخر .. أكد رئيس المركز الروسي (مقره قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية) - أن الجيش السوري تصدى اليوم لهجوم شنه مسلحون في منطقة إدلب لخفض التصعيد، حيث شنت ثلاث مجموعات من المسلحين وعددهم الإجمالي 50 تقريبا، مدعومين من سيارات بيك أب مزودة بمدافع رشاشة ثقيلة، هجوما على مواقع القوات الحكومية قرب بلدات خوين الشعر وسمكة والبرسة بريف إدلب.

وأضاف رئيس المركز أن نيران مدفعية القوات الحكومية السورية أرغمت المهاجمين على العودة إلى مواقعهم السابقة.