شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة بريطانيا بالقاهرة تبرز مشاركة مصر بقمة الاستثمار: لاعب محورى بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت السفارة البريطانية عبر حسابها على تويتر أن 14 شركة تقودها نساء شاركت فى مؤتمر Start-up night Africa - إطار فعاليات قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية 2020 والتى تبدأ غدا فى العاصمة لندن-، ويهدف المؤتمر لدعم وتمويل هذه الشركات وإتاحة الفرصة للتواصل مع الأسواق الجديدة والشراكات فى المملكة المتحدة.

وشاركت رائدة الأعمال المصرية مريم حازم، فى المؤتمر. ولديها علامة تجارية عالمية حاصلة على جوائز كثيرة، وتنتج مجموعة كاملة من الأزياء الفاخرة والإكسسوارات المنزلية الصديقة للبيئة.

وكانت السفارة البريطانية بالقاهرة ذكرت اليوم الأحد - فى سلسلة تدوينات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - أنه تم دعوة 21 دولة للمشاركة فى قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية حيث ستكون مصر رئيس الاتحاد الأفريقى، أحد المشاركين الرئيسيين فى القمة.

وأوضحت السفارة أن المملكة المتحدة ترحب بالقادة الأفارقة فى قمة الاستثمار البريطانية - الأفريقية فى لندن، لافتة إلى أن القمة ستخلق شراكات دائمة جديدة حيث ستوفر المزيد من الاستثمار والوظائف والنمو؛ ما سيعود بالفائدة على الأفراد والشركات فى جميع أنحاء أفريقيا والمملكة المتحدة.

وأشارت السفارة إلى أن القمة تركز على إقامة شراكات طويلة الأجل وذات مغزى ومنفعة متبادلة من خلال إقامة روابط قوية بين المملكة المتحدة والدول الأفريقية - شبابها، والحكومات، والمؤسسات، والشركات، والعلماء ورجال الأعمال.

وذكرت أن الرخاء المستدام للدول الأفريقية يكمن فى التجارة والاستثمار وليس فى المساعدات إذ أنه رغم أن بينها 8 من بين أسرع 15 اقتصادا نموًا فى العالم، إلا أن أفريقيا تحصل على أقل من 4% من الاستثمار الأجنبى المباشر العالمى وهو ما يمثل تحديا وفرصة.

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وأشارت إلى أن المملكة المتحدة فى وضع جيد يؤهلها لأن تكون شريكًا مناسبًا للدول الأفريقية فى مواجهتها لهذا التحدى واغتنام هذه الفرصة - لاسيما فى ظل المركز المالى العالمى الرائد فى العالم، والتميز فى الخدمات المالية والمهنية، واتباع أحدث التقنيات.

وأكدت السفارة أن بريطانيا فخورة بشكل خاص للانضمام إلى هذا الجهد من قبل مصر اللاعب المحورى فى أفريقيا والشريك القوى بالفعل للمملكة المتحدة، لافتة إلى أن العام الماضى شهد تقدمًا كبيرًا فى شراكة المملكة المتحدة ومصر.

ونوهت بأن المملكة المتحدة حافظت على مكانتها كمستثمر أجنبى كبير فى مصر، وتم الإعلان عن شراكات جديدة فى قطاعات استراتيجية مثل الرعاية الصحية والتعليم، وتم إطلاق "منتدى المستثمرين البريطانيين"، الذى يعد قناة اتصال بين المسؤولين المصريين والشركات البريطانية الرائدة، لضمان استمرار المملكة المتحدة فى الاستثمار فى الشركات المصرية.

وبحسب السفارة فانه فى سبتمبر 2019، قامت كل من مصر والمملكة المتحدة بالعمل معا فى إطار قمة الأمم المتحدة الخاصة بالمناخ، وطالبتا قادة العالم بالانضمام إليهما فى اتخاذ إجراءات فورية لحماية المواطنين والاقتصادات والبيئة من الآثار المتزايدة لتغير المناخ.

وفى الآونة الأخيرة، على هامش منتدى أسوان فى ديسمبر 2019، أعلنت المملكة المتحدة دعمها لمصر فى صياغة أول خطة عمل وطنية حول المرأة والسلام والأمن، وهذا يساعد على تعزيز الجهود الوطنية المصرية لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

وأعربت بريطانيا - عبر سفارتها بالقاهرة - عن تطلعها إلى توسيع هذه الشراكة المتنامية بين مصر والمملكة المتحدة لتطوير التعاون فى البلدان الأفريقية الأخرى، وسيكون أساس هذه الشراكة الحديثة هو نمو اقتصادى مستدام وشامل وتحولي.

وشددت السفارة على أن المملكة المتحدة ملتزمة بهذا الهدف على المدى الطويل، وسوف تمثل قمة الاستثمار البريطانية الأفريقية المقررة غدا بداية لتغيير خطوة فى تركيز وفعالية الشراكة بين المملكة المتحدة وأفريقيا.