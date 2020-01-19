شكرا لقرائتكم خبر عن السودان والكوميسا يوقعان مذكرة تفاهم فى مجال بناء القدرات والتمويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزارة الصناعة والتجارة السودانية، اليوم، مذكرة تفاهم مع اتحاد سيدات الأعمال بالكوميسا، بحضور الأمين العام للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا "الكوميسا" شيلسى كابويبا، ووزير الصناعة والتجارة السودانى مدني عباس مدنى.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، تهدف الاتفاقية للتعاون بين اتحاد سيدات الأعمال ووزارة الصناعة والتجارة لدعم التعاون الاقتصادى والاستثمارى والارتقاء بسيدات الأعمال فى السودان خاصةً فى مجال بناء القدرات والتدريب والتمويل على المستويين الإقليمي والدولي.

وقعها عن الجانب السودانى وكيل وزارة الصناعة والتجارة السوداني محمد علي عبد الله، وعن اتحاد سيدات الأعمال الكوميسا روس نيجاش.