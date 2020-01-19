وزير الخارجية الكويتى يلتقى الأمين العام لدول مجلس الخليج العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى وزير الخارجية الكويتى الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزيانى الذى يزور الكويت حالياً. ووفقا لوكالة الانباء السعودية، جرى خلال اللقاء بحث مسيرة العمل الخليجى المشترك وتعزيز مضامينه بما يلبى تطلعات وطموحات دول وشعوب مجلس التعاون وتعزيز دوره فى ترسيخ الأمن والسلم فى المنطقة. من المنتظر أن يتولى الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني منصب وزير الخارجية بمملكة البحرين، بعد إنتهاء فترة توليه رئاسة الأمانة العامة لمجلس التعاون، حيث أشاد ولى عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بجهود الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة، كما أثنى على ما حققه الدكتور عبداللطيف الزياني من إسهامات في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك بحسب وكالة أنباء البحرين.

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