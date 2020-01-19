غوتيريش يطالب بـ"إجراءات فورية" لمنع الحرب الأهلية في ليبيا

نيويورك / محمد طارق / الخليج 365

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأحد، أن الوقت حان لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع نشوب حرب أهلية كاملة في ليبيا، محذرا المجتمعين في مؤتمر برلين من أن الصراع في هذا البلد العربي يمكن أن يؤدي إلى تقسيمه بشكل دائم.

وقال غوتيريش، في كلمته أمام قادة دول العالم المشاركين في المؤتمر: "نواجه خطرا واضحا بالتصعيد الإقليمي، وأعتقد حقا أنه لا يوجد حل عسكري في ليبيا. لقد حان الوقت لاتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لمنع نشوب حرب أهلية كاملة".

وأضاف: "مثل هذا الصراع يمكن أن يؤدي إلى كابوس إنساني تصبح معه البلاد عرضة للتقسيم الدائم".

وتابع: "بالنسبة إلى جيران ليبيا المباشرين، جنوب البحر الأبيض المتوسط ​​ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، فإن العواقب وخيمة وملموسة: المزيد من الإرهاب، والمزيد من الاتجار بالبشر، وتهريب المخدرات والأسلحة والأشخاص".

أوضح غوتيريش أنه منذ أبريل/نيسان الماضي (يقصد موعد إطلاق الجنرال المتقاعد خليفة حفتر حملته العسكرية) "أسفر الصراع الدائر حول طرابلس عن مقتل وإصابة الآلاف، بمن فيهم مئات المدنيين".

وأضاف أنه "تم تحدي القانون الدولي الإنساني مرارا وتكرارا وأُجبر أكثر من 170 ألفا في ليبيا على ترك منازلهم، وتم إغلاق أكثر من 220 مدرسة في طرابلس؛ مما حرم 116 ألف طفل من حقهم الإنساني الأساسي في التعليم، كما تأثر المهاجرون واللاجئون المحاصرون في مراكز الاعتقال القريبة من القتال وما زالوا يعانون في ظروف مروعة".

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وشدد علي أنه "لا يمكن السماح لهذا الوضع الرهيب بالاستمرار".

وحذر غوتيريش من أن تؤدي الأزمة الليبية إلى "خسارة المعركة ضد الإرهاب في القارة الأفريقية"، مؤكدا "أننا لن ننجح دون السلام والاستقرار في ليبيا".

ودعا "جميع المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع لبذل قصارى جهدهم لدعم الوقف الفعال للأعمال العدائية وإسكات قعقعة السلاح".

كما دعا الي ضرورة "توقف الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة المفروض من قبل مجلس الأمن".

وحث غوتيريش "الأطراف الليبية على الدخول في حوار حسن النية بشأن القضايا السياسية والاقتصادية والعسكرية في عملية شاملة بقيادة ليبية".

وتشن قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر، منذ 4 أبريل/نيسان الماضي، هجوما للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا؛ ما أجهض آنذاك جهودًا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.