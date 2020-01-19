المغرب.. 24 إصابة إثر إحباط محاولة اقتحام جماعية لسبتة

الرباط / خالد مجدوب / الخليج 365

أصيب 24 شخصا، الأحد، خلال إحباط السلطات الأمنية المغربية محاولة اقتحام جماعية لمدينة سبتة التابعة للإدارة الاسبانية من قبل نحو 400 مهاجر إفريقي غير نظامي.

جاء ذلك حسب بيان أصدرته محافظة "المضيق الفنيدق" أقصى شمالي المغرب، وحصلت الخليج 365 على نسخة منه.

وأوضح البيان أن المصابين الـ24 هم من رجال الأمن والمهاجرين غير النظامين، دون ذكر عدد محدد للإصابات من كل جانب.

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ولفت إلى أنه "تم نقل المصابين إلى المستشفيات بمدينتي الفنيدق والمضيق لتلقي الإسعافات اللازمة".

وتمكنت القوات الأمنية، حسب البيان، من "توقيف المقتحمين، وإحالتهم على المصالح الأمنية المختصة قصد التحقيق معهم".

وأوقف الأمن المغربي، 27 ألفا و317 مهاجرا غير نظامي، بينهم 20 ألفا و141 من جنسيات أجنبية، خلال 2019، حسب حصيلة نشرتها المديرية العامة للأمن الوطني بالمغرب. وخلال العام ذاته، تم توقيف 505 منظما للهجرة غير النظامية يشتبه في تورطهم في 62 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.