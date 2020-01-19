عاهل الأردن يبحث مع مسؤول هندي التطورات الإقليمية والدولية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

بحث العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الأحد، مع مستشار الأمن القومي الهندي، أجيت دوفال، العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال لقاء في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، ضمن زيارة غير محددة المدة، يجريها المسؤول الهندي للمملكة.

ووفق بيان للديوان الملكي الأردني، تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تم التأكيد، خلال اللقاء، على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والهند حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك".

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كما تطرق اللقاء، حسب المصدر ذاته، إلى "الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب، وفق نهج شمولي".

وفي لقاء آخر مع وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.

وأشار بيان للخارجية الأردنية، أن الصفدي ودوفال، استعرضا المستجدات في المنطقة والجهود المبذولة لتجاوز التحديات وحل الأزمات الإقليمية بهدف تحقيق الاستقرار الذي يشكل مصلحة إقليمية ودولية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.