السودان: نأمل خروج مؤتمر برلين بتسوية سياسية في ليبيا‎

الخرطوم / الخليج 365

أعرب السودان، الأحد، عن أمله في أن يخرج مؤتمر برلين بما يساعد على تقدم تسوية سياسية في ليبيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن الخارجية السودانية، وصفت فيه الدعوة للمؤتمر بـ "الانتقائية".

وفي وقت سابق الأحد، انطلق مؤتمر برلين بألمانيا، بمشاركة 12 دولة، على رأسها الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بمشاركة 4 منظمات دولية وإقليمية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا، قصد وضع أسس إنهاء الحرب وحالة عدم الاستقرار في هذا البلد المغاربي منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011.

وقالت وزارة الخارجية: "يأمل السودان أن يخرج مؤتمر برلين بما يساعد على تقدم التسوية السياسية في ليبيا".

وذكرت أن "دول الجوار الليبي والسودان تحديداً هي الأكثر تأثراً بما يجري في ليبيا والأقدر على المساهمة في تحويل ما يخرج به المؤتمر إلى واقعٍ ملموس".

Advertisements

وأضافت "كان المنطق والعدل والحرص على إنجاح مؤتمر برلين يقتضي مشاركة كل هذه الدول في المؤتمر، غير أن الدعوة للمشاركة في المؤتمر كانت انتقائية، ولم تكن هناك أسس واضحة للمشاركة فيه، مما أدى إلى تغييب معظم دول جوار ليبيا من المؤتمر".

وجدد السودان عبر بيان خارجيته "تأييده لكل مبادرة تسعى لوقف الاقتتال في ليبيا وتجنيب الليبيين ويلات الحرب والدمار والتدخل الخارجي".

وأضاف البيان: "يرحب السودان بوقف إطلاق النار الذي أعلنه طرفا النزاع في ليبيا، ويأمل أن يكون وقفاً مستداماً، لأنه بدون وقف للعمليات القتالية لن يكون هناك معنى للحديث عن الحل السلمي".

ويشارك في مؤتمر برلين، كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، إضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، وحفتر.

كما تشارك في المؤتمر 4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.