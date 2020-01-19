طهران / الخليج 365 احتجز الحرس الثوري الإيراني، الأحد، 11 صيادا كويتيا بدعوى دخولهم المياه الإقليمية لطهران في الخليج. وأفاد التلفزيون الإيراني بأن الصيادين الكويتيين دخلوا المياه الإقليمية للبلاد على متن 3 قوارب عند ساحل مدينة ماهشهر التابعة لمحافظة خوزستان (جنوب). وأوضح أنه تمت إحالة الصيادين إلى الجهات القضائية بعد انتهاء التحقيقات معهم.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحرس الثوري الإيراني يحتجز 11 صيادا كويتيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.