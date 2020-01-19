ماكرون يطالب بهدنة أممية في ليبيا دون شروط مسبقة

برلين/ الخليج 365

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، بهدنة أممية في ليبيا "دون أي شروط مسبقة" من الأطراف المتنازعة.

جاء ذلك في مسودة خطاب ينتظر أن يلقيه ماكرون عقب انتهاء الاجتماع المغلق لمؤتمر برلين ، حيث يدعو الرئيس الفرنسي الأمم المتحدة التفاوض بشأن بنود للهدنة في ليبيا دون أن يضع أي من الأطراف المتنازعة شروطا مسبقة، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

كما سيتضمن الخطاب مطالبة ماكرون برحيل جميع القوات الأجنبية من العاصمة الليبية طرابلس "على الفور"، حسب المصدر ذاته.

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وفي وقت سابق الأحد، انطلق مؤتمر برلين بألمانيا، بمشاركة 12 دولة، على رأسها الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بمشاركة 4 منظمات دولية وإقليمية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا، قصد وضع أسس إنهاء الحرب وحالة عدم الاستقرار في هذا البلد المغاربي منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011.

ويشارك في مؤتمر برلين، كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، إضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، وحفتر.

كما تشارك في المؤتمر 4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.