إيطاليا "متفائلة" بنتائج مؤتمر برلين حول ليبيا

روما / الخليج 365

أعرب رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي عن تفاؤله حيال صدور نتيجة إيجابية من مؤتمر برلين الهادف لحل الأزمة الليبية.

جاء ذلك في تصريح لعدد من الصحفيين الإيطاليين عقب لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش في العاصمة الألمانية برلين.

وقال كونتي في هذا الخصوص: "نحن متفائلون من مؤتمر برلين، إيطاليا سعت دائما لإيجاد حل سلمي وسياسي للأزمة الليبية".

وأكد على أنه لا يمكن إنهاء الأزمة الليبية عبر الحل العسكري، مبينا أن مؤتمر برلين سيعيد إحياء الحكومة الشرعية في ليبيا.

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وأبدى استعداد بلاده للمشاركة في قوة للسلام بليبيا حال تم الاتفاق على تشكيل مثل هذه القوة.

وفي وقت سابق الأحد، انطلق مؤتمر برلين بألمانيا، بمشاركة 12 دولة، على رأسها الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بمشاركة 4 منظمات دولية وإقليمية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا، قصد وضع أسس إنهاء الحرب وحالة عدم الاستقرار في هذا البلد المغاربي منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011.

ويشارك في مؤتمر برلين، كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، إضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

كما تشارك في المؤتمر 4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

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