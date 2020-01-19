السراج يأمل بـ"موقف حازم" تجاه انتهاكات داعمة لحفتر

وليد عبد الله / الخليج 365

أعرب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي، فائز السراج، عن أمله في نجاح مؤتمر برلين باتخاذ "موقف حازم" تجاه ما يرتكب من انتهاكات للقانون وللسيادة الليبية من قبل الدول الداعمة لعدوان اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

تصريحات السراج جاءت خلال لقائه الأحد، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبل انطلاق مؤتمر برلين، حسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج.

وتناولت المحادثات المؤتمر ورؤية البلدين لمخرجاته.

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من جانبه، أكدت ميركل سعي ألمانيا للخروج من مؤتمر برلين بموقف دولي موحد، يقر وقفاً دائماً لإطلاق النار، ويوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا، وعودة الليبيين إلى المسار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق الأحد، انطلق مؤتمر برلين بألمانيا، بمشاركة 12 دولة، على رأسها الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بمشاركة 4 منظمات دولية وإقليمية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا، قصد وضع أسس إنهاء الحرب وحالة عدم الاستقرار في هذا البلد المغاربي منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011.

ويشارك في مؤتمر برلين، كل من الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، إضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، وحفتر.

كما تشارك في المؤتمر 4 منظمات دولية وإقليمية هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.