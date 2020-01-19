بيروت.. وصول دياب إلى القصر الرئاسي للقاء عون

بيروت/ريا شرتوني/الخليج 365

وصل رئيس الوزراء اللبناني المكلف حسان دياب، مساء الأحد، إلى القصر الرئاسي للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون، لبحث مستجدات الملف الحكومي، وفق مراسل الخليج 365.

وكشف مصدر مقرب من عون لوكالة الخليج 365 أنه ليس بالضرورة أن ينتهي اللقاء بالإعلان عن الحكومة، لافتا إلى أنه سيتناول بحث آخر مستجدات الملف.

وبالتزامن مع ذلك، يتوافد مئات المحتجين إلى محيط المجلس النيابي، وسط بيروت، للتنديد بالاشتباكات التي وقعت مساء السبت بين قوات الأمن ومحتجين، والتي كانت الأعنف منذ بدء الاحتجاجات الشعبية، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

Advertisements

ويواصل رئيس الوزراء المكلف حسان دياب، منذ 4 أسابيع، مشاورات لتشكيل حكومة تواجه من الآن رفضا بين المحتجين.

إذ يرفض المحتجون شكل الحكومة المقبلة التي ستتألف - وفق المعلومات المسربة - من 18 وزيرا سمتهم القوى السياسية، ويطلقون عليها تسمية "حكومة المستشارين"، كونها تضم عددا من مستشاري وزراء سابقين.

ويطالبون بحكومة حيادية مؤلفة من اختصاصيين، تعمل على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي المترديين، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.

ويشهد لبنان، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في التاسع والعشرين من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.