ميليشيات حفتر تنتهك مجددا وقف إطلاق النار بليبيا

طرابلس/ الخليج 365

انتهكت ميليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الأحد، وقف إطلاق النار في مناطق بالعاصمة طرابلس، بالتزامن مع انعقاد مؤتمر برلين الهادف لإحلال السلام في ليبيا.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن دوي انفجارات متوسطة وأُخرى شديدة سُمعت في طرابلس، وشُوهدت أعمدة الدخان السوداء في المناطق الجنوبية للعاصمة.

وفي تصريح للأناضول قال عبد المالك المدني متحدث عملية بركان الغضب التي أطلقتها حكومة الوفاق الوطني الليبي، إن ميليشيات حفتر، فتحت النار في محور الخلاطات، جنوبي العاصمة.

وأوضح المدني أن ميليشيات حفتر قصفت بقذائف الهاون، وأن قوات بركان الغضب ردت على هذا الاعتداء.

Advertisements

وأشار إلى أن قذائف الهاون التي أطلقتها ميليشيات حفتر، أصابت ناقلات النفط في منطقة الخلاطات، الأمر الذي أدى إلى اندلاع حرائق.

وفي وقت سابق الأحد، انطلق مؤتمر برلين بألمانيا، بمشاركة 12 دولة، على رأسها الدول الخمس دائمة العضوية، بمشاركة أربع منظمات دولية، وبحضور طرفي النزاع في ليبيا، قصد وضع أسس إنهاء الحرب وحالة عدم الاستقرار في هذا البلد المغاربي منذ إسقاط نظام معمر القذافي في 2011.

ويشارك في مؤتمر برلين، كل من الولايات المتحدة، وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين، وألمانيا وتركيا وإيطاليا ومصر والإمارات والجزائر والكونغو، بالإضافة إلى فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، والجنرال المتقاعد خليفة حفتر.

كما تشارك في المؤتمر أربع منظمات دولية ممثلة في: الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.