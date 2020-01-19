السودان يوقع اتفاقية استغلال الغاز المصاحب مع شركة نرويجية

الخرطوم / نازك شمام / الخليج 365

وقعت الحكومة السودانية، الأحد، اتفاقية استغلال الغاز المصاحب لإنتاج النفط، مع شركة (MONITOR POWER SYSTE) واستخدامه في توليد الكهرباء، بكلفة 850 مليون دولار.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الطاقة والتعدين السودانية، اليوم، أن الغاز المصاحب سيسهم في توليد 460 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، و350 طنا من غاز الطبخ المنزلي إضافة إلى 3 آلاف طن من الغاز المسال.

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وقال حامد سليمان حامد وكيل وزارة الطاقة والتعدين، حسب البيان، إن "استغلال الموارد القومية يأتي بعد أن كان الغاز يهدر عبر حرق الغاز في الجو طيلة الفترة السابقة".

وذكر أن "حصة المشروع تتوزع بين 51 لشركة سودابت الوطنية، و49 للشركة النرويجية، على أن يبدأ العمل في المشروع الشهر المقبل، على أن ينجز خلال 20 شهرا قادمة".

ويبلغ إنتاج السودان من النفط الخام حاليا، 70 ألف برميل يوميا وفق بيانات حكومية.

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