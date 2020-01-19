ليبيا.. توقف حقل الشرارة النفطي إثر عمل تخريبي لأتباع حفتر

وليد عبد الله / الخليج 365

قال مصدر بحقل الشرارة النفطي الليبي (جنوب)، إن الحقل توقف عن الضخ نتيجة غلق إحدى الصمامات الرابطة بين الحقل وميناء الزاوية النفطي (غرب).

وأضاف المصدر مفضلا عدم ذكر اسمه للأناضول، أن "الصمام أغلق من جانب موالين لمليشيات حفتر".

و"الشرارة"، أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام، والذي يتخطى مليون برميل يوميا نهاية 2019.

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ويشرف حرس المنشآت النفطية التابع لقوات حفتر، علي تأمين الحقول والموانئ النفطية في المنطقة الوسطى (الهلال النفطي)، والبريقة وحتى مدينة طبرق على الحدود المصرية.

في حين تدير تلك المنشآت، مؤسسة النفط التابعة لحكومة "الوفاق الوطني"، المعترف بها دوليا، وهي الجهة المسؤولة عن إنتاج وتسويق النفط الليبي.

وبلغ إنتاج ليبيا كمتوسط عام 2019، 1.1 مليون برميل يوميا، صعودا من 951 ألفا في 2018، وفق بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأسبوع الماضي.

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