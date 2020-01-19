8 فرص استثمارية تطرحها أمانة عسير

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الخليج - سلمى الشهراني
طرحت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات ثمان فرص استثمارية بلغت مساحتها أكثر من 64 ألف م2 وذلك لاستقطاب الراغبين في الدخول الى القطاع الاستثماري في منطقة عسير أوضح ذلك أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي موضحاً بأن هذه الاستثمارات شملت مشاريع الانزلاق الحر بكورنيش الضباب , و مدينة ألعاب بطريق الملك عبدالله ، و مقهى بطريق المطار ، و مجمع خاص للاسر المنتجة ، و مجمع تجاري ، و حديقة حيوانات .
وأضاف أن الوكالة قدمت العديد من الفرص الاستثمارية للراغبين في الاستثمار عبر بوابة ” فرص ” .
وبين الحميدي أن أمانة منطقة عسير تعد من أكبر الامانات في المملكة من خلال طرحها للفرص الاستثمارية مؤخراً .
منوهاً إلى أن الأمانة تهدف من خلال هذا الطرح إلى الإسهام في المشاركة للتنمية المستدامة بمنطقة عسير عبر إتاحة الفرصة لأكبر عدد من رواد الأعمال للاطلاع ,والمشاركة بالمشاريع الاستثمارية بالمنطقة , وتمكينهم من إطلاق مشاريعهم الناشئة عبر صناعة فرص استثمارية بمواقع مميزة.
يذكر إن الفرص الاستثمارية المميزة التي طرحتها الأمانة مؤخراً جاءت امتدادًا لسلسلة من الفرص , والمواقع الاستثمارية المطروحة بهدف تنمية المنطقة و دعمها اقتصاديا .
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