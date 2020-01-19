شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: المملكة تدعم سيادة قبرص على أراضيها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكّد وزير الخارجیة الأمیر فیصل بن فرحان بن عبدالله أن المملكة تتابع باھتمام المستجدات الراھنة في منطقة شرق المتوسط، وتبدي حرصھا على أن يسود الأمن والاستقرار ھناك.

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وقال وزير الخارجیة، خلال لقائه نظیره القبرصي نیكوس خريستودولیديس في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض الیوم الأحد، إن المملكة تدعم بشكل كامل سیادة قبرص على أراضیھا.

وأضاف أن المملكة تدعو الأطراف كافة للالتزام بقرارات مجلس الأمن لحل النزاعات والالتزام بھا، والنأي عن التصعید، واحترام قواعد القانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول أو محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، لأن ذلك لا يخدم الأمن والسلم الدولیین والاستقرار في ھذه المنطقة.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائیة بین البلدين وسبل تطويرھا، إضافة لبحث المستجدات على الساحة الدولیة.