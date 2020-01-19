ماكرون يؤكد ضرورة إنهاء وجود المقاتلين الأجانب في ليبيا على الفور

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإنهاء وجود المقاتلين السوريين والأجانب في العاصمة الليبية طرابلس على الفور.
وأضاف في الكلمة التي من المقرر أن يلقيها أمام مؤتمر السلام في ليبيا ببرلين يوم الأحد، والتي اطلعت عليها رويترز، أن على الأمم المتحدة التفاوض حول شروط الهدنة في ليبيا دون فرض شروط مسبقة من أي من الطرفين المتحاربين.
ولا تشير الكلمة إلى تقدم قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر صوب طرابلس أو إلى تقليص إنتاج النفط.
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