لو لاحظتم مؤخراً لدى البعض لم يعد يظهر زر تطبيق IGTV البرتقالي البارز لونه في أعلى واجهة تطبيق انستجرام، وذلك لأن الشبكة الاجتماعية على ما يبدو يأست من اقناع المستخدمين بتحميل تطبيق IGTV المنفصل.
خلال عام ونصف من إطلاق تطبيق IGTV التابع لانستجرام، حصد 7 مليون تنزيل فقط من أصل أكثر من مليار مستخدم لانستجرام، هذا يعكس ضعف الاهتمام والرغبة بالحصول على التطبيق في أجهزة المستخدمين.
لاحظت انستجرام أن غالبية المستخدمين يتصفحون فيديوهات IGTV الطويلة من خلال ظهورها في ملفهم الشخصي أو يتصفحون قنواتها من صفحة الاستكشاف أو حسابات المستخدمين، ومن النادر أن يضغط أحدهم الزر المخصص لها للوصول إليها.
عملياً لا تحتاج تطبيق IGTV المستقل لمشاهدة فيديوهاتها الطويلة، بل يمكنك تصفحها في تطبيق انستجرام نفسه.
مازالت انستجرام لا تشارك أرباحها مع المستخدمين الذين يرفعون مقاطعهم على IGTV وتعرض عليها إعلانات، وهو أكبر انتقاد يوجهه المستخدمين ولا يرون فيه شيئ مشجع للمشاركة بإنتاج فيديوهات طويلة.
التدوينة انستجرام تزيل أيقونة IGTV من واجهة تطبيقها الرسمي ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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