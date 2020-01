دبي - بواسطة محمد فارس © alqiyady 5 بدائل لبرنامج Premiere Pro لمونتاج الفيديو

ربما يوفر أدوبي بريمر العديد من الميزات الجيدة لمونتاج الفيديو ولكن تظهر بعض المشاكل كنظام الاشتراك وتحديد العمل بالنسخة الأحدث من البرنامج المعتمد على الاشتراك وغيرها، ومهما كانت الاسباب فبعض المحررين يرغبون بايجاد بديل عن البرنامج Premiere Pro لذلك سوف نقدم بعض البدائل في هذا المقال. * برنامج Vegas Pro

يعتبر سوني فيغاس من برامج المونتاج الرائعة وهو يحتوي على جميع الأدوات

والوظائف التي يتوقعها محرر الفيديو، ويدعم فيغاس جميع برامج الترميز والتنسيقات

والتحرير متعدد الكاميرات والكثير من الأدوات ولكنه يفتقر الى النعومة و السطوع

التي يؤمنها برنامج Premiere Pro وبقية برامج المونتاج الاحترافية،

ولكنك لن تعاني من نقص الأدوات التي تحتاجها مع فيغاس، سعر البرنامج يبلغ 300$ دولار امريكي.

هو برنامج بسيط لمونتاج الفيديوهات يبدو lightworks لطيفا خاليا من التعقيدات،

يضم عملية التحرير أربعة أقسام رئيسية هي log, Edit , VFX, Audio وبعمل

بسيط خلال كل من هذه النوافذ تستطيع انهاء تحرير الفيديو بكل سهولة.

تتوافر نسخة مجانية من هذا البرنامج أما عن النسخة المدفوعة فبامكانك شراؤها

بشكل كامل بسعر 500$ دولار أو الحصول على اشتراك سنوي بقيمة 175$

أو شهري 25$ دولار.

ربما كانت الميزة الهامة التي ستفتقدها في النسخة المجانية هي تصدير الفيديو

الى برنامج الترميز المطلوب والوصول الى حزم الاضافات، بشكل عام فهذا البرنامج

ليس سيئا لمن يريد العمل على مقاطع الفيديو البسيطة. * برنامج Shotcut

هو برنامج مفتوح المصدر تم تطويره أساسا في عام 2004 ثم أعيدت صياغته تماما

بناء على MLT Multi-Media Framework، يستخدم هذا البرنامج FFmpeg

لدعم كل برامج ترميز الصوت و الفيديو تقريبا.

برنامج shotcut هو مجاني ومفتوح المصدر لجميع مطوري تطبيقات الويب والهواتف

المحمولة ولأنه مفتوح المصدر فانه يدعم الاضافات التي يطورها المستخدمون والمطورون،

هناك عدد كبير من الاضاقات المفيدة والمتخصصة في تثبيت الفيديو وتقليل الاهتزاز

وتقليل التشويش والعديد من تأثيرات التعديل على الصورة و الصوت وجميعها متاحة للتنزيل مجانا. اكتشف ايضاً | تعرف على الميزات الجديدة في ادوبي Premiere Pro CC 2020

يحتوي البرنامج على مجموعة شاملة من الفلاتر الى حد ما ومولدات النصوص

وأدوات التعتيم وتأثيرات تعديل الصوت وغيرها، وبشكل عام فهو خيار رائع للمطورين

الذين يصنعون المحتوى للويب او تطبيقات الهواتف اما المتخصصون في مونتاج الفيديو

فربما هناك بعض الخيارات الأفضل. * برنامج Hitfilm Pro

هذا البرنامج ينصح به بشكل قوي للمتخصصين وكذلك فهو سهل التعامل للمبتدئين،

هو ليس مجرد بديل قوي لـ Premiere Pro بل هو أكثر من ذلك،

يوفر برنامج hitfilm بعض الميزات الرائعة والفعالة والتي لن تجدها في أي من برامج

المونتاج الأخرى .. وهذا البرنامج يعتبر برنامجا كافيا بحد ذاته لانهاء فيلمك بالكامل.

مع وجود مجموعة صوتية شاملة وبيئة عمل ثلاثي الأبعاد ونمذجة وتحريك وأدوات تتبع

الحركة وادوات نصية شاملة موشن جرافكس ويدعم دقة حتى 8k ومجموعة أدوات VFX.

على الرغم من الميزات الكثيرة والخصائص المميزة الا أن hitfilm يعد من أكثر

البرامج بساطة بالنسبة للمبتدئين، وعند تنصيب البرنامج تظهر صفحة التعليمات

والدليل لجميع الخصائص والميزات، يتوافر برنامج hitfilm بسعر 300$ دولار امريكي

اي نفس اشتراك أدوبي لمدة ستة شهور. * برنامج دافينشي ريزولف

يوفر الإصدار الأحدث من برنامج دافينشي ريسولف صفحة “قص” جديدة وتعتبر واجهة

شديدة الانسيابية لتجميع اللقطات بسرعة، مع واجهة مبسطة مصممة لمساعدتك في انجاز

مهام ووظائف المونتاج السريعة بكل سهولة.

تبلغ تكلفة دافينشي ريزولف 300$ دولار امريكي، ولكن إذا كان استخدامك للبرنامج

لتقطيع الفيديو والقيام بوظائف مونتاج سريعة لا تحتاج فيها إلى الأدوات الاحترافية

فإن الإصدار المجاني يقوم بنفس الوظيفة تقريبًا.

لا يوجد برنامج مجاني في السوق افضل من DaVinci Resolve, إذا لم تكن قد جربته

فقم بتنزيله وابدأ في التعلم, قد يصبح البرنامج المعياري في الصناعة خلال بضع سنوات.

