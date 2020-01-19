شكرا لقرائتكم خبر عن عقد مؤتمر لقمة مجموعة الفكر T20 بالسعودية التابعة لقمة العشرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بالرياض اليوم الأحد، المؤتمر الاستهلالى لقمة مجموعة الفكر(T20)، وهى شبكة لتقديم المشورة فى مجال البحوث والسياسات التابعة لمجموعة العشرين(G20)، بمشاركة 500 خبير من أكثر من 65 جهة بحثية.

ونشر الحساب الرسمى للسفارة السعودية لدى القاهرة، صورا من المؤتمر وتفاصيله، وعلق عليها: "عقد مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية "كابسارك" ومركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، بالرياض اليوم، المؤتمر الاستهلالى لقمة مجموعة الفكر(T20)، وهى شبكة لتقديم المشورة فى مجال البحوث والسياسات التابعة لمجموعة العشرين(G20)، بمشاركة 500 خبير من أكثر من 65 جهة بحثية".



السفارة السعودية

وتابع :"بدأ المؤتمر بكلمة للأمير تركى الفيصل رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، الذى أكد أن تعددية الأطراف هى الطريق للوصول لعالم مزدهر، عادّا استضافة المملكة لـقمة العشرين من مبشرات تعزيز التعددية والتصدى للتحديات العالمية التى لن يتم التصدى لها بالعمل المنفرد".

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وفى سياق آخر، كانت السفارة السعودى لدى القاهرة قد أكدت عدم صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية، والتى تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية، وتستخدم فى ذلك منصات التواصل الاجتماعى واتساب، تويتر، وفيس بوك.



السفارة السعودية بالقاهرة

ونشرت السفارة السعودية عبر حسابها الرسمى بتويتر، بيانها، وجاء فيه :"تؤكد سفارة المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية، عدم صحة الرسائل المنتشرة من خلال المواقع الإلكترونية الوهمية، والتى تقوم بالترويج للحصول على رحلات حج أو عمرة مجانية، وتستخدم فى ذلك منصات التواصل الاجتماعى واتساب، تويتر، وفيس بوك وغيرها، والتى تهدف إلى التحايل والنصب على المواطنين.



جانب من المؤتمر

وتشدد السفارة على أنه لا علاقة للمملكة، بهذه الدعوات، الوهمية بأى شكل من الأشكال، وأنها غير مسئولة عن أى معلومات ترد على هذه المواقع غير آمنة، أو أى عمليات نصب قد يتعرض لها المسجلين عليها".