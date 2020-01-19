شكرا لقرائتكم خبر عن سانا: الجيش السورى يتصدى لهجوم إرهابى بريف إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصدت وحدات من الجيش السورى، لهجوم عنيف شنه إرهابيو "جبهة النصرة" والمجموعات المتحالفة معه باتجاه نقاط الجيش المتمركزة بريف إدلب الجنوبى الشرقى المحرر وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الأحد، أن وحدات الجيش خاضت اشتباكات مع (جبهة النصرة) ومجموعات أخرى متحالفة معه قامت بالهجوم عبر الأسلحة الثقيلة باتجاه نقاط الجيش على محور قرية أبو دفنة.

وأشارت "سانا" إلى أن قوات الجيش السورى، كبدت المجموعات الإرهابية خسائر فادحة، حيث تمكنت من تدمير عدة عربات مصفحة للمجموعات الإرهابية تزامنا مع رمايات صاروخية ومدفعية باتجاه خطوط إمداد الإرهابيين فى المنطقة.

وكان الجيش السورى، قد تصدى أمس لهجوم شنه إرهابيو "جبهة النصرة" على اتجاه محور بلدة حلبان التابعة لناحية سنجار بريف مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبى الشرقى وكبدتها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

وكان المرصد السورى لحقوق الإنسان، قد أعلن فى وسابق، مقتل 22 عنصرًا من الفصائل الإرهابية المسلحة؛ إثر قصف جوى واشتباكات مع قوات الجيش السورى شرقى بلدة سراقب بمحافظة إدلب.

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وأوضح المرصد، أن قوات الجيش تقدمت شرقى بلدة سراقب على حساب الفصائل الإرهابية، لافتًا إلى أن الاشتباكات ما زالت متواصلة بوتيرة عنيفة على محاور القطاع الشرقى من ريف إدلب بغطاء جوى وبرى مكثف من الجيش السوري.

وأضاف، أن الجيش السورى يسعى بهجومه المتواصل للسيطرة على مزيد من المناطق بعد استئنافه للعمليات العسكرية.

وكانت القيادة العامة للجيش السورى، قد أعلنت استمرار عملياتها العسكرية فى ريف إدلب الجنوبى لاستعادة السيطرة على جميع المناطق.