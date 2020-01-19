شكرا لقرائتكم خبر عن عطل فني مفاجئ في «واتساب» يربك المستخدمين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: تعرض تطبیق التراسل الفوري “واتساب” الیوم الأحد، لعطل فني تسبب في توقف بعض خدماته وإرباك المستخدمين. وتسبب الخلل الفني في تعطل خاصیة مشاركة الصور والرسائل الصوتیة ومقاطع الفیديو فیما بینھم. من جھتھا، لم تصدر شركة “فیسبوك” المالكة للتطبیق، أي تعلیق على أسباب العطل حتى الآن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عطل فني مفاجئ في «واتساب» يربك المستخدمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.