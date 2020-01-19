شكرا لقرائتكم خبر عن «السكن» و«النقل» و«الملابس» تقود التضخم السنوي في دبي إلى «الانكماش» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك في إمارة دبي خلال عام 2019 انخفاضاً عند 107.25 نقطة مقارنة مع 2018، والذي بلغ فيه 110.55 نقطة، ليدفع بذلك «التضخم» إلى الدخول في حالة «الانكماش»، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بمقدار 2.89% مقارنة مع ما سجله في 2018، والذي بلغ معدله 1.50%.

وبحسب البيانات الصادرة عن «مركز دبي للإحصاء»، فقد سجل «التضخم» السنوي في دبي مستويات «انكماش» له على مدار 13 شهراً متتالياً منذ ديسمبر / كانون أول 2018، والذي بلغ فيه -0.37%، واستمر مع مطلع العام الماضي في يناير / كانون ثاني 2019 إلى -3.61%، وتوسع إلى -3.91% في فبراير / شباط الفائت، و-3.63% في مارس / آذار، و-2.87% للشهر الذي يليه، و-2.61% في مايو / أيار، و-2.58% في يونيو / حزيران، وتوسع إلى -3.04% في يوليو / تموز، و -2.97% في أغسطس / آب، و-2.87 % في سبتمبر / أيلول، و-2.80% في أكتوبر / تشرين أول و-2.75% في نوفمبر / تشرين ثاني، واختتم عند -2.02% في ديسمبر / كانون أول الماضي.

وانخفض معدل «التضخم» السنوي لتراجع أسعار ست مجموعات رئيسة وهي: السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.01%، ومجموعة الملابس وملبوسات القدم 4.64%، ومجموعة النقل 3.93%، ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 1.88%، ومجموعة الاتصالات 0.07% وأخيراً الخدمات الصحية بمقدار 0.06%.

بينما ارتفعت ست مجموعات رئيسية على مؤشر التضخم السنوي العام في دبي هي: مجموعة التبغ بمقدار 2.36%، وخدمات الترفيه والثقافة بمقدار 2.14%، وخدمات المطاعم والفنادق بمقدار 1.95%، ومجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها 0.98%، ومجموعة وخدمات التعليم 0.50%، وأخيراً خدمات الطعام والشراب 0.16%.