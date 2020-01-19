شكرا لقرائتكم خبر عن المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا: تقليص إنتاج حقلى الشرارة والفيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا فى بيان، اليوم الأحد، إنها قلصت الإنتاج فى حقلى الشرارة والفيل بعد أن أغلقت قوات تعمل تحت قيادة خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطنى الليبى) خط أنابيب ينقل النفط من هذين الحقلين. وأضافت في البيان "تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن أفرادا من حرس المنشآت النفطية الذي يعمل تحت إمرة القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أغلقوا خط أنابيب الحمادة-الزاوية، مما اضطر المؤسسة إلى تقليص إنتاج النفط في حقلي الشرارة والفيل".

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