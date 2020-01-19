شكرا لقرائتكم خبر عن مايك بومبيو يؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار فى ليبيا فى لقاء مع نظيره الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، بالشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتى، اليوم الأحد، على هامش فعاليان مؤتمر برلين بخصوص الوضع الليبى، وأكد بومبيو، على الحاجة إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم، والعودة إلى تسهيلات الأمم المتحدة.

ونشر الحساب الرسمى للخارجية الأمريكية عبر تويتر، تصريحات بومبيو، وجاء فيها :"مناقشة مثمرة اليوم مع وزير خارجية الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في برلين، أكدتُ على الحاجة إلى وقف إطلاق النار بشكل دائم، والعودة إلى تسهيلات الأمم المتحدة، والعملية السياسية بقيادة ليبية، ونهاية التدخل الأجنبي في ليبيا".



الخارجية الأمريكية

وبدأت اليوم الأحد ، فعاليات مؤتمر برلين بشان الأزمة الليبية، بمشاركة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر أكثر من 12 دولة وعدد من المنظمات الدولية، وذلك بهدف وضع حد للنزاع فى ليبيا، ويأتى انعقاد المؤتمر بعد 5 أيام من دعوة وجهتها ألمانيا بهدف دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ومبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة لتحقيق سيادة ليبيا، وتعزيز عملية المصالحة الداخلية بين طرفى النزاع عبر مجموعة دول ومنظمات دولية.

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مايك بومبيو ونظيره الإماراتى

ويعد موقف مصر ثابت ولم يتغير فى ليبيا، فهى لا تتعامل مع ميليشيات أو تنظيمات مسلحة، ولكن تتعامل مع الجيوش الوطنية النظامية الشرعية، وهذا أمر يجب أن يكون واضحا فى مؤتمر برلين.

ويتطلب وقف إطلاق النار فى ليبيا وجود بعض النقاط المهمة، منها اقتسام الثروات بشكل عادل، وأن تكون هناك آلية منضبطة يتم من خلالها توزيعها بشكل عادل، مع وقف تدفق المقاتلين الأجانب الذين يتم إرسالهم من الخارج.