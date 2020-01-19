شكرا لقرائتكم خبر عن تميم دمية وخزنة أموال لأردوغان.. "مؤتمر برلين بلا قطر" يتصدر تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتجه الأنظار اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، لمتابعة فعاليات مؤتمر برلين حول ليبيا، بحضور عدد كبير من القادة العالميين والإقليميين، وبتواجد الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنطلق اجتماعات مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية بمشاركة دول إقليمية ودولية فى مقدمتها مصر، وذلك لبحث توحيد الموقف الدولى حول آلية حل الأزمة الليبية ودعم أى حل سياسى تتفق عليه الأطراف السياسية الليبية.

وما لفت انتباه رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديدا تويتر، غياب تميم بن حمد أمير قطر عن المؤتمر، ودشن رواد تويتر اليوم الأحد، هاشتاج "مؤتمر برلين بلا قطر"، وتصدر قائمة الأكثر تداولا بين رواد الموقع فى الترند المصرى، وسخروا من عدم تواجد تميم فى المؤتمر، مشيرين إلى أن أردوغان يستغل تميم وأموال الشعب القطرى فقط لتمويل ودعم الإرهاب فى منطقة الشرق الأوسط.



ترند مصر

وغردت مدونة عبر تويتر، اسمها إيمان عبد العظيم، :" تميم ليس أكثر من حقيبة أموال لأردوغان لا يشغلهم مشاركة قطر في مؤتمر برلين أم لا"، وغرد آخر :" المجتمع الدولي بمؤسساته يري أن قطر ليست دوله مؤثرة وأنها تدعم الإرهاب فقط لذلك لم يتم دعوتها إلى حضور مؤتمر برلين"، وغرد مدون :" تميم يدفع من أموال شعبه الذى يعانى من جراء سياسته المتهورة ويطرد فى النهاية من مؤتمر برلين".



التعليقات



التغريدات

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فضح مدونو تويتر، عبر الهاشتاج، سياسات تميم بن حمد الداعمة للإرهاب، فقال مدون: "تميم مروج لإرهاب أردوغان"، وغرد آخر: "قطر دولة تتزعم الجماعات المتطرفة وحقا لا يوجد لها ثقل سياسي"، وقال آخر :" أردوغان بيستغل أموال تميم بن حمد ويسخرها لخدمة مخططاته الإرهابية"، فيما غرد مدون آخر:" تميم أنت بس بقرة حلوب لتركيا غير كده مالكش لازمة يا شاطر".



برلين بلا قطر



قطر

وتابع آخرين :" تميم بن حمد مجرد دمية يتلاعب بها أردوغان ويسخرها لتنفيذ مخططاته الإرهابية"، واستمر :" لا يفرق مع تركيا مشاركة قطر في مؤتمر برلين أو عدم مشاركتها فهم يعتبرونهم مصدر للمال فقط".



مؤتمر برلين