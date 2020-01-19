شكرا لقرائتكم خبر عن قطريليكس تكشف تورط جمعية قطر الخيرية فى تمويل الإخوان بأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية، أن نظام تميم بن حمد، استخدم جمعية قطر الخيرية للتغلغل وتمويل أنشطة الإخوان فى أوروبا، تحت غطاء المساعدات الإنسانية وبناء المساجد.

وحصلت "قطريليكس" على مستندات خاصة تكشف تورُّط قطر الخيرية، فى تمويل أنشطة الإخوان فى القارة العجوز، من بينهم خطاب موجَّه من جمعية قطر الخيرية، إلى جمعية تُدعَى "ابن رشد"، تبلغها أنه تم تحويل مبلغ 88 مليون يورو إلى حساب الجمعية فى فرنسا لاستكمال أنشطتها فى الخارج.



قطريليكس

بينما كشف خطاب آخر عن تحركات الجمعية فى باريس، إذ رد "عمر الأصفر" رئيس جمعية "ابن رشد"، بخطاب موجَّه إلى جمعية قطر الخيرية، يعود تاريخه إلى شهر ديسمبر 2015 يبلغهم فيه بأن الجمعية تسلمت مبلغ 925 ألف يورو على دفعتين من "قطر الخيرية".

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فيما وجهت جمعية قطر الخيرية إلى المعهد الأوروبى للعلوم الإنسانية لتحويل مبلغ 100 ألف يورو لصالح أنشطة المعهد الأوروبى، فى إيطاليا.

كما استخدمت "قطر الخيرية" تبرعاتها لبناء المساجد فى أوروبا، من أجل تسهيل وصول التمويلات إلى جماعة الإخوان، إذ مولت المجمع الإسلامى فى لوزان بسويسرا بمبلغ 1.6 مليون دولار، وكلية سانت أنتونى فى أكسفورد التى استفادت من مبنى جديد من تمويل قطر بقيمة 11 مليون جنيه، فى مقابل توظيف حفيد مؤسس الإخوان "طارق رمضان".

هذا وكان موقع قطريليكس، التابع للمعارضة القطرية، قد أكد أنه بعد إنفاق أموال خزينة قطر على الإرهاب ودعمه فى المنطقة، صارت الحكومة القطرية تبحث عن مصادر دخل جديدة، غير مبالية بمتاعب وهموم المواطن القطرى، حيث أعلنت الحكومة القطرية، عن فرض رسوم جديدة على بعض الخدمات للمواطنين القطريين، وهى الصرف الصحى والمياه والطرق والتى تشمل الأفراد والمنشآت، والتى كانت فى وقت سابق جميعها مجانا.

وذكر الموقع التابع للمعارضة القطرية، أن بيان صادر عن "هيئة الأشغال العامة فى قطر"، أكد أنه سيتم معاملة غير القطريين والقطريين والمنشآت أيًا كان نوعها باحتساب رسوم خدمة الصرف الصحى بنسبة 20% من قيمة فاتورة المياه الشهرية، وقال البيان إنه ستكون رسوم خدمة توصيل شبكة مياه الصرف الصحى لمنازل القطريين (المنزل الثانى وأكثر) 12 ألف ريال قطر.

هيئة الأشغال العامة فى قطر قال: أما منازل غير القطريين (المنزل الأول فقط) ستكون رسوم الخدمة 6 آلاف ريال، أما توصيلها إلى المنزل الثانى وأكثر فستكون رسوم الخدمة 12 ألف ريال، وبخصوص توصيل شبكة مياه الصرف الصحى للمنشآت أيًّا كان نوعها فستكون رسوم الخدمة 12 ألف ريال، وتتضمن الرسوم الجديدة المنشآت المستخدمة للمياه المعالجة بدفع الكلفة الفعلية للتوصيل، كما تشمل الرسوم الجديدة تحصيل رسوم استعمال المياه المعالجة (300 ريال)، فيما يتم تحصيل رسوم 10 دراهم عن كل متر مكعب لضخ المياه الجوفية، وفقًا للبيان.