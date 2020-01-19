شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن اللبنانى: إصابة 142 عنصرا شرطيا خلال أحداث شغب بيروت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني (الشرطة اللبنانية) أن الحصيلة النهائية لأعمال الشغب والتعديات التي تعرض لها عناصر الجهاز خلال المواجهات التي وقعت أمس فى العاصمة بيروت، بلغت 142 عنصرا من قوى الأمن الداخلي، من بينهم 7 ضباط و 3 مصابين في حالة حرجة جراء تعرضهم لكسور في الجمجمة، جاء ذلك في بيان رسمي أصدره جهاز قوى الأمن الداخلي اللبناني اليوم.

من جانبه أكد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون أهمية التنسيق بين القوات المسلحة والقوى الأمنية في سبيل حفظ أمن واستقرار لبنان، ومنع أية اعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة.

جاء ذلك خلال زيارة قائد الجيش اللبناني، اليوم /الأحد/، إلى ثكنة إميل الحلو (أحد القطاعات الشرطية المركزية لقوى الأمن الداخلي اللبناني في العاصمة بيروت)، حيث أطلع من المدير العام لجهاز لقوى الأمن الداخلي (الشرطة اللبنانية) اللواء عماد عثمان على الإجراءات والتدابير الميدانية المتبعة أثناء المظاهرات والاحتجاجات وأعمال الشغب.

وأثنى العماد عون على مستوى الجاهزية لدى قيادة قوى الأمن الداخلي والاحترافية في تنفيذ عمليات القيادة والسيطرة، منوها بأعمال جميع الأجهزة العسكرية والأمنية في المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان حاليا، معربا عن تقديره للتضحيات التي يقدمونها في سبيل الحفاظ على أمن اللبنانيين واستقرار البلاد. واستعرض مع مدير قوى الأمن الداخلي الأوامر التي تُعطى أثناء عمليات حفظ الأمن والنظام لحماية المتظاهرين اللبنانيين، وتدرجها وفقا لتطور أحداث الشغب والعنف التي تطال الممتلكات العامة والخاصة والتعدي على عناصر قوى الأمن الداخلي. Advertisements وكان الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري قد كلفا، مساء أمس، الجيش اللبناني بالنزول لمؤازرة القوى الأمنية، لفرض الأمن والسيطرة على الاشتباكات والمواجهات الواسعة التي اندلعت بين المتظاهرين والقوى الأمنية، وما ترتب على ذلك من حالة شغب كبيرة عمت العاصمة بيروت.

من جانبه دعا البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي إلى تشكيل حكومة طوارئ لإنقاذ لبنان وشعبه، على أن تخلو من منطق المحاصصة تجنبا لأن تفشل مثل سابقتها.