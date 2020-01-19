شكرا لقرائتكم خبر عن لديها 170 ابنا وحفيدا..وفاة أكبر معمرة بغرداية الجزائرية عن عمر 110 أعوام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت أكبر معمرة فى ولاية غرداية بالجزائر، السيدة زقعيط خيرة بنت أحمد شريفة، عن عمر ناهز 110 أعوام، ولديها 170 من الأبناء والأحفاد وأبناء الأحفاد.

ووفقا لصحيفة النهار الجزائرية، فإن الحاجة زقعيط، ولدت سنة 1910، وعرف عنها حضورها فى المناسبات الاجتماعية لكل العائلات فى ولاية غرداية، سواء أفراح أو عزاء أو أى مناسبة لعائلات بولاية غرداية، حتى أنها أصبحت رمزا للتكافل واللحمة الاجتماعية، وكان الجميع يعتبرها أمهم الثانية.

ووسط حضور كبير من أهالى الولاية، الذين أعربوا عن حزنهم لوفاة الحاجة زقعيط، شيعت جنازة المعمرة الأكبر فى الولاية، وتم دفنها فى مقبرة بوحميدة بمرماد فى غرداية.

السيدة زقعيط خيرة بنت أحمد

من ناحية أخرى، احتفظت اليابانية كين تاناكا برقمها القياسى المسجل فى موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأكبر شخص مُعمر فى العالم باحتفالها بعيد ميلادها رقم 117 فى دار للرعاية بفوكوكا فى جنوب اليابان، وأظهرت لقطات مصورة وهى تحتفل بعيد ميلادها، 5 يناير الماضى، فى حفل حضره العاملون فى دار الرعاية وأصدقاؤها.

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وأخذت تاناكا، التى ولدت فى الثانى من يناير، قضمة من الكعكة الكبيرة لعيد ميلادها، وقالت بعدها وهى تبتسم "لذيذة.. أريد المزيد".

وذكرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية ، أنه تأكد فى العام الماضى، أن تاناكا هى أكبر مُعمر على وجه الأرض ببلوغها عمر 116 عاما و66 يوما فى التاسع من مارس .

وعمر تاناكا القياسى يعد رمزا على التنامى السريع لعدد السكان المعمرين فى اليابان الذى يصاحبه انخفاض فى معدل الإنجاب، مما يثير مخاوف بشأن تقلص القوى العاملة وآفاق النمو الاقتصادى فى المستقبل.

وتقول وزارة العمل والشؤون الاجتماعية اليابانية، إن عدد المواليد فى البلاد تراجع بنسبة 5.9 % العام الماضى إلى أقل من 900 ألف مولود لأول مرة منذ بدأت الحكومة تسجيل البيانات فى عام 1899.

وذكرت موسوعة جينيس أن تاناكا ولدت غير مكتملة النمو فى عام 1903 وتزوجت من هايديو تاناكا فى عام 1922، وأنجبت المرأة وزوجها أربعة أطفال وتبنوا طفلا خامسا.